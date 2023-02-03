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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Си Цзиньпин в Москве определится с позицией по Украине

Источник:
South China Morning Post
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Китай официально придерживается нейтральной позиции по Украине, но скорый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву даст понять Западу, на кого он сделал ставку, пишет старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

Соединенные Штаты и их союзники сейчас активно передают оружие украинской армии. Многие западные стратеги заявляют о возможном поражении России. Но у Пекина совершенно иной взгляд на ситуацию: китайские аналитики считают вполне вероятным сценарий политического поражения США, отмечает издание.

Такой точкой зрения объясняется решимость Китая сделать ставку на президента России Владимира Путина, который, как считает Пекин, способен выстоять в этом конфликте. Да и сам украинский конфликт полезен для КНР, поскольку отвлекает внимание Вашингтона от соперничества между США и Поднебесной, объясняет South China Morning Post.

Сближение Пекина и Москвы недвусмысленно продемонстрирует визит в Россию Си Цзиньпин, намеченный на весну. Если он состоится, это будет знаковое событие в китайской дипломатии, чреватое самыми серьезными последствиями для отношений Китая с США и другими ведущими державами, говорится в статье.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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