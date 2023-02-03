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Российские модные блогеры стали терять доходы

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российские модные блогеры и знаменитости, которых принято называть инфлюенсерами (лидерами мнений), потеряли часть доходов, такие данные приводит платформа Perfluence.

На доходах инфлюенсеров отразился уход западных рекламодателей. Но ключевым фактором стала блокировка Instagram (соцсеть запрещена в России — принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

По данным Perfluence, в 2022 году произошло существенное перераспределение бюджета рекламодателей по соцсетям: доля Instagram от всех начислений инфлюенсеров снизилась с 67% до 30%. TikTok в расходах рекламодателей сократился с 2,31% до 0,77%.

Лидирующую позицию в сегменте занял Telegram — 49% от общего объема выплат (годом ранее на него приходилось 18%). Доля «ВКонтакте» выросла с 13% до 20%.

В 2023 году рынок может вернуться к росту благодаря бюджетам китайским инвесторов. Но негативным фактором станет закон о маркировке рекламы, который обяжет блогеров помечать каждое оплаченное размещение.

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Экономика #Деньги
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