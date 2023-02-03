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Обновленного «Ведьмака 3» избавили от «тормозов»

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Ведьмак 3: Дикая охота
Фото: © CD Projekt RED

Разработчики из CD Projekt RED выпустили новый патч для обновленной версии «Ведьмак 3: Дикая охота». Они исправили крупные ошибки, такие как проблемы с глобальным освещением и производительностью.

«Патч 4.01 для игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" выходит на ПК, PlayStation и Xbox. Он повышает общую стабильность и производительность игры на консолях нового поколения и ПК, а также вносит различные исправления для всех платформ», — отмечается на сайте CD Projekt RED.

На консолях и ПК улучшено качество отражений и исправлены проблемы с производительностью. В версию для компьютеров добавлен новый режим быстродействия с трассировкой лучей. Он повышает частоту кадров за счёт приоритета производительности над дальностью и точностью.

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У консолей исправлена ошибка создания избыточного количества сейвов. Она приводила к невозможности сохранения в нужный момент или сбросу игрового прогресса.

Помимо исправлений крупных багов, было внесено множество мелких правок в квесты, игровой процесс и локализации. Ознакомится с полным патчноутом можно на странице разработчика.

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