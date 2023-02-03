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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали, что США предлагали России 20% территории Украины

Источник:
Neue Zurcher Zeitung
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Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс предлагал Киеву отдать России около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, пишет авторитетная швейцарская газета Neue Zrcher Zeitung со ссылкой на высокопоставленные источники.

Американское предложение, которое Бернс озвучил Киеву, предусматривало «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир», уточняет издание. Речь шла о 20% территории Украины — это примерно равно площади Донбасса (Донецкой и Луганской народным республикам, вошедшим в состав РФ в результате референдума осенью 2022 года).

Россия и Украина отклонили предложение главы ЦРУ. После провала   дипломатической миссии Бернса президент США Джо Байден решил одобрить передачу Украине американских танков Abrams, отмечает Neue Zrcher Zeitung.

Белый дом опроверг эту информацию. Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Шон Дэвитт заявил, что данные швейцарской газеты «не соответствуют действительности».


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