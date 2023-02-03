Вышел трейлер фильма «Переводчик» Гая Ричи

Фильм Гая Ричи «Переводчик» про проблемы афганцев выйдет в прокат в апреле, создатели представили трейлер драмы.

Главный герой картины — сержант американской армии Джон Кинли, который служит в Афганистане. Вернувшись на родину, он узнаёт, что афганец Ахмед, который однажды спас ему жизнь, не получил право убежища. Тогда Кинли снова отправляется в Афганистан, чтобы спасти друга.

Главную роль в картине играет Джейк Джилленхол. На 21 апреля 2023 года запланирован выход картины в американский прокат.

Ричи рассывал, что решил рассказать эту историю после разговоров с настоящими солдатами и переводчиками, рискующими жизнью, чтобы помочь друг другу. Сценарий ему помогали написать Айван Эткинсон («Джентльмены») и Марн Дэвис («Гнев человеческий»).