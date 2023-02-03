Строительство автотранспортного коридора из России в Китай началось в Монголии, этот коридор станет частью международной автомагистрали от Новосибирска до китайского Урумчи.

С февраля начала работу свободная торговая зона в Цагаанууре, которая находится у монголо-российской границы. Там начались работы по соединению этого пункта пропуска с погранпереходом «Даян» у монголо-китайской границы. По данным портала «Айси», речь идет о кратчайшем автомобильном пути из России в Китай через территорию Монголии.

Транзитный коридор протяженностью 745 километров станет частью большой международной автомагистрали протяженностью 4,5 тысячи километров от Новосибирска до Урумчи.

Это позволит снизить цены на товары в западных областях Монголии, увеличить объем грузоперевозок и экспорт горнодобывающей и сельскохозяйственной продукции.