Ученый оценил вред парабенов в косметике

Экологичные бренды рекламируют шампуни без парабенов, но эти вещества в косметике не вредят человеку, сообщил ведущий научный сотрудник Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН Александр Макаров.

Парабены — консерванты, вещества, угнетающие рост микроорганизмов. Их могут добавлять не только в косметику, но и в пищу. В качестве пищевых добавок разрешены к применению метилпарабен (Е218), этилпарабен (Е214) и их натриевые соли (соответственно, Е219 и Е215).

«Они практически не токсичны, в организме не накапливаются, а быстро метаболизируются и выводятся. Аллергические реакции вызывают редко… Опасения, что парабены могут вызывать рак, не подтвердились», — цитирует издание «Наука в Сибири» Макарова.

Но производители активно продают косметику без парабенов, якобы из-за вреда этих веществ. При этом метилпарабен обнаружили, например, в кислице клубненосной. В Центральной и Южной Америке ее едят так же, как картофель, и какого-либо вредного воздействия не замечают.