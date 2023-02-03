Глава ЦРУ заявил о критическом периоде в конфликте на Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил, что следующие полгода конфликта на Украине станут критическими.

Директор ЦРУ полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада. Кроме того, как считает Бернс, Москва серьезно не настроена на переговоры по урегулированию. Об этом он сообщил во время выступления в Джорджтаунском университете, передает телеканал CBS.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским на его условиях не может идти и речи.

Лавров отметил, что Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала. Он напомнил, что западные страны запретили Зеленскому решить конфликт путем переговоров.