Глава ЦРУ заявил о критическом периоде в конфликте на Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил, что следующие полгода конфликта на Украине станут критическими.
Директор ЦРУ полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада. Кроме того, как считает Бернс, Москва серьезно не настроена на переговоры по урегулированию. Об этом он сообщил во время выступления в Джорджтаунском университете, передает телеканал CBS.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским на его условиях не может идти и речи.
Лавров отметил, что Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала. Он напомнил, что западные страны запретили Зеленскому решить конфликт путем переговоров.
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