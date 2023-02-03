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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин пообещал ответить на угрозы Запада не только бронетехникой

Источник:
Sibnet.ru
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Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что война для них будет совсем другой, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — сказал российский лидер на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

По словам Путина, те, кто втягивает страны Европы, в том числе Германию, в новую войну с Россией и «безответственно заявляет об этом как о уже свершившемся факте», те, кто рассчитывает одержать победу над Москвой на поле боя, не понимают, что современная война для них будет совсем другой.

Президент подчеркнул, что «все должны это понимать». Те, кто угрожает России, видимо, не понимают простую истину: все россияне «с молоком матери» впитали традиции своего народа, отметил он.

«Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство», — отметил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие
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