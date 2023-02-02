Почему февраль самый короткий месяц в году

Февраль — самый короткий месяц. В обычные годы в нем 28 дней, в високосные — 29. Почему последний месяц зимы «обделили»?

Римский диктатор Гай Юлий Цезарь с 1 января 45 года до нашей эры ввел календарь, разработанный александрийскими астрономами. Он был назван в честь Цезаря — юлианским.

В новом календаре было установлено, что четные месяцы должны длиться 30 дней, а нечетные — 31. При этом календарный год начинался с марта, а февраль был последним четным месяцем, которому просто не досталось одного дня.

После того, как Цезарь умер, в его честь назвали летний месяц — июль. До этого он назывался квинтилис. Февраль же вновь пострадал — на этот раз по вине приемного сына Цезаря — римского императора Октавиана Августа.

По примеру Цезаря тот захотел, чтобы в честь него назвали последний летний месяц — из секстилия он стал августом. Первоначально в нем было 30 дней, однако Октавиан увеличил его до 31 дня, чтобы август не был короче июля.

Дополнительный день отняли от февраля — в нем стало 28 дней. Скорее всего, февраль выбрали по причине того, что этот месяц римляне считали несчастливым. К тому же, он уже был сокращенным до этого.

При этом каждый четвертый год к самому короткому месяцу добавляли один день — чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарем. Именно поэтому в феврале количество дней «плавающее».