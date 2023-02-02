Боевые роботы «Маркер» прибыли в Донбасс

Российские военные в Донбассе получили четыре робота «Маркер», сообщил в своем телеграм-канале руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал бывший директор «Роскосмоса».
Военным предстоит работа по подготовке техники, проверка систем и оборудования, оценка работоспособности программного обеспечения, систем связи и навигации в реальных условиях, обучение и отработка алгоритмов применения комплекса.
Робот «Маркер» сможет поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard. У аппарата в системе управления есть каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.
Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...
mosquito__2010А древесина это не ресурс ? Логичная логика. По поводу тёплого туалета я те по секрету скажу - пока ты...
10Granit10бабка тебе на кладбище прочерки лет 10 уже как ставят окстись больная какие тебе ресурсы , говна можем...