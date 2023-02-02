Добровольцы из Турции усилят российский контингент СВО

Турецкие добровольцы начали проходить боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции.

«Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — сказал один из турецких добровольцев РИА Новости.

Боец уточнил, что несколько лет учился в университете в Москве, хорошо познакомился с русской культурой и завел много близких друзей. Он также отметил, что в свое время служил в турецкой армии, однако не участвовал в вооруженных конфликтах.

Другой доброволец уточнил, что сейчас турецкое подразделение тренируется и привыкает к армейским стандартам. По его словам, российская сторона организовала приехавшим теплый прием.