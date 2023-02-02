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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Добровольцы из Турции усилят российский контингент СВО

Источник:
РИА Новости
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Автомат АМ-17
Автомат АМ-17
Фото: © пресс-служба концерна «Калашников»

Турецкие добровольцы начали проходить боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции.

«Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — сказал один из турецких добровольцев РИА Новости.

Боец уточнил, что несколько лет учился в университете в Москве, хорошо познакомился с русской культурой и завел много близких друзей. Он также отметил, что в свое время служил в турецкой армии, однако не участвовал в вооруженных конфликтах.

Другой доброволец уточнил, что сейчас турецкое подразделение тренируется и привыкает к армейским стандартам. По его словам, российская сторона организовала приехавшим теплый прием.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...

mosquito__2010

А древесина это не ресурс ? Логичная логика. По поводу тёплого туалета я те по секрету скажу - пока ты...

10Granit10

бабка тебе на кладбище прочерки лет 10 уже как ставят окстись больная какие тебе ресурсы , говна можем...