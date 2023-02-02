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NYT рассказала, как Россия обходит санкции с помощью друзей

Источник:
The New York Times
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Фото: Joost J. Bakker IJmuiden / Attribution License

Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, а внешняя торговля в стране восстановилась — это вызывает вопросы об эффективности западных санкций, пишет The New York Times.

Товарооборот России, несмотря на санкции, уже по большей части вернулся к уровню, который фиксировался до начала спецоперации на Украине. Импорт товаров в Россию практически восстановился, приводит издание мнение аналитиков.

Новые данные указывают на резкий рост товарооборота с некоторыми соседями и союзниками России, а также свидетельствуют о том, что такие страны, как Китай, Турция, Казахстан обеспечивают Россию многими из тех товаров, которых Запад хотел ее лишить в качестве наказание, отмечает NYT.

Отчасти это связано с тем, что многим странам было трудно уйти из России. Недавнее исследование показало, что менее 9% компаний, базирующихся в Евросоюзе и странах «Большой семерки», продали хотя бы одну из своих российских дочерних компаний, говорится в статье.

А фирмы, занимающиеся отслеживанием морских перевозок, стали свидетелями всплеска активности судоходных флотов, которые, скорее всего, помогают Москве экспортировать энергоносители в обход западных санкций, пишет издание.

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