НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Приостановлен выпуск биометрических загранпаспортов

Источник:
Sibnet.ru
143 1
Загранпаспорт
Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

Прием заявлений на выпуск российских загранпаспортов нового образца временно приостановлен со 2 февраля, сообщается на портале «Госуслуг».

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал "Госуслуг", дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — говорится в сообщении.

«Гознак» уточнил, что приостановка связана с «перенастройкой оборудования» для микросхем, которые используются при изготовлении документа. На это потребуется около месяца, после чего «ритмичность производства и персонализации загранпаспортов» будет восстановлена.

Отмечается, что в последние месяцы был зафиксирован повышенный спрос на загранпаспорта. Между тем микросхемы для таких документов выпускает единственное российское предприятие «Микрон», которому теперь предстоит оптимизировать технологические процессы.

При необходимости срочного получения загранпаспорта гражданам рекомендуют отозвать заявление и подать новое — на оформление загранпаспорта сроком службы 5 лет. Выдача документов старого образца продолжается без ограничений.

Еще по теме
Свыше 2,5 миллионов туристов приехали на Алтай
Правила выезда за границу предложили ужесточить
Открылся первый модульный отель на Байкале. ВИДЕО
Казахстан изменил правила въезда для россиян
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обсуждение (1)
Картина дня
NYT рассказала, как Россия обходит санкции с помощью друзей
Заявление главы генштаба США привело Киев в ярость
Приостановлен выпуск биометрических загранпаспортов
Космологи определили границы Вселенной
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...