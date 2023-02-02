Приостановлен выпуск биометрических загранпаспортов

Прием заявлений на выпуск российских загранпаспортов нового образца временно приостановлен со 2 февраля, сообщается на портале «Госуслуг».

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал "Госуслуг", дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — говорится в сообщении.

«Гознак» уточнил, что приостановка связана с «перенастройкой оборудования» для микросхем, которые используются при изготовлении документа. На это потребуется около месяца, после чего «ритмичность производства и персонализации загранпаспортов» будет восстановлена.

Отмечается, что в последние месяцы был зафиксирован повышенный спрос на загранпаспорта. Между тем микросхемы для таких документов выпускает единственное российское предприятие «Микрон», которому теперь предстоит оптимизировать технологические процессы.

При необходимости срочного получения загранпаспорта гражданам рекомендуют отозвать заявление и подать новое — на оформление загранпаспорта сроком службы 5 лет. Выдача документов старого образца продолжается без ограничений.