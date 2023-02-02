НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Судмедэксперт объяснил невозможность узнать причину трагедии Дятлова

Источник:
Sibnet.ru
161 0

Установить точную причину гибели девяти туристов из группы Дятлова невозможно, пока не будет проведена эксгумация тел, потому что в 1959 году вскрытие было проведено неправильно, считает судмедэксперт Эдуард Туманов.

«Мы не можем выдвигать обоснованные версии, зная о том, что вскрытие проведено неправильно. Надо установить объем и характер повреждений на телах погибших», — говорил Туманов в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Судмедэксперт отметил, что изучал документы, и считает, что исследование было проведено неполно: по каким-то причинам не описаны конечности, позвоночник, мягкие ткани спины. По его мнению, шаг к раскрытию тайны сделала бы эксгумация тел погибших.

Но Туманов отверг версию лавины. По его словам, даже если сошла так называемая снежная доска, она не могла протащить тела на расстояние более километра. Также он считает, что это несостоятельна версия, что туристов ликвидировали или советские, или западные спецслужбы.

Девять туристов из УПИ под руководством Игоря Дятлова погибли в окрестностях горы Холатчахль в начале 1959 года. Официально происшествие признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.

Еще по теме
Историк назвал причину коротких периодов процветания России
Как возник миф о Менделееве и водке
Идея о матриархате оказалась антинаучным мифом
Джонсон напомнил об огромных потерях России во Второй мировой
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обсуждение (0)
Картина дня
Заявление главы генштаба США привело Киев в ярость
Украинская армия понесла потери при попытке форсировать Днепр
Выпуск сметаны в России оказался тотально зависим от импорта
Запасы новых Lada Vesta иссякли
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
34
Экс-глава МИД Польши призвала к разделу ресурсов России
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо
31
Песков назвал ложью слова Джонсона об «угрозах» Путина