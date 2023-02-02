Судмедэксперт объяснил невозможность узнать причину трагедии Дятлова

Установить точную причину гибели девяти туристов из группы Дятлова невозможно, пока не будет проведена эксгумация тел, потому что в 1959 году вскрытие было проведено неправильно, считает судмедэксперт Эдуард Туманов.

«Мы не можем выдвигать обоснованные версии, зная о том, что вскрытие проведено неправильно. Надо установить объем и характер повреждений на телах погибших», — говорил Туманов в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Судмедэксперт отметил, что изучал документы, и считает, что исследование было проведено неполно: по каким-то причинам не описаны конечности, позвоночник, мягкие ткани спины. По его мнению, шаг к раскрытию тайны сделала бы эксгумация тел погибших.

Но Туманов отверг версию лавины. По его словам, даже если сошла так называемая снежная доска, она не могла протащить тела на расстояние более километра. Также он считает, что это несостоятельна версия, что туристов ликвидировали или советские, или западные спецслужбы.

Девять туристов из УПИ под руководством Игоря Дятлова погибли в окрестностях горы Холатчахль в начале 1959 года. Официально происшествие признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.