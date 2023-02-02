Беспилотники атаковали иранские оборонные предприятия. Тегеран обвинил в атаке Израиль. Президент США Джо Байден ранее допустил применение против Ирана военной силы. Вашингтон и Тель-Авив готовы на все, чтобы не допустить появления у режима аятолл ядерного оружия.

В ночь на 29 января в городе Исфахане в центральной части Ирана произошел сильный взрыв. Минобороны страны заявило, что беспилотники атаковали объекты ведомства.

«Результаты предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право», — приводит ТАСС заявление постпреда Ирана при ООН Амида Саид Иравани.

Язык силы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался комментировать причастность к атаке. «Я не собираюсь когда-либо говорить о конкретных операциях. Каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, нам приписывают или возлагают на нас ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного арсенала», —цитируют «Известия» его слова.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что в атаке дронов участвовала американская авиация, а целью удара был склад с баллистическими ракетами. По данным The Wall Street Journal, за атакой стоял Израиль, который совместно с Вашингтоном разрабатывает новые способы борьбы с Ираном.

Пентагон опроверг эту информацию. Но президент США Джо Байден ранее предупреждал, что «США не допустят, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию», и готовы применить силу «в качестве крайней меры».

И, скорее всего, не случайно, что резкое обострение ситуации произошло на фоне обвинений Ирана в поддержке России в конфликте с Украиной. Не зря именно сейчас на Ближнем Востоке с турне находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Одной из главных тем в его переговорах в Израиле стало именно военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Будет ли война?

«Если сравнивать военный потенциал двух стран, то иранские вооруженные силы не идут ни в какое сравнение с американскими. К тому же, если представить столкновение Вашингтона с Тегераном, понятно, что США не будут действовать в одиночку», — сказал «Известиям» востоковед Андрей Онтиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зреющие войны: где может скоро полыхнуть

Но, по его словам, если бы все было так просто, американцы ликвидировали бы иранские власти вскоре после исламской революции в 1979 году, но этого не произошли. «Если в прямом столкновении с США у Ирана нет никаких шансов, то опосредованно Тегеран может нанести неприемлемый ущерб для американцев и их союзников», — пояснил эксперт.

Он отметил, что это не значит, что США полностью отказываются от удара по Ирану, просто иранцев хотели бы спровоцировать на некие необдуманные действия, которые позволили бы развернуть военную кампанию против Тегерана.

Последствия такой кампании «стали бы чудовищными не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира в целом», — уверен востоковед.