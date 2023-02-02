Запасы новых Lada Vesta иссякли

Запасы Lada Vesta закончились у российских автодилеров, поставки новых машин возможны не ранее марта — апреля этого года.
О том, что в дилерских центрах больше не осталось Lada Vesta, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. Затем АвтоВАЗ подтвердил Autonews.ru, что у дилеров остались только единичные экземпляры.
Автомобили Lada Vesta не сходят с конвейера с весны 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе АвтоВАЗ решил перенести производство на основную площадку в Тольятти.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что выпуск Lada Vesta в версии NG возобновится в марте 2023 года. Первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...