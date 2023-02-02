Запасы новых Lada Vesta иссякли

Запасы Lada Vesta закончились у российских автодилеров, поставки новых машин возможны не ранее марта — апреля этого года.

О том, что в дилерских центрах больше не осталось Lada Vesta, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. Затем АвтоВАЗ подтвердил Autonews.ru, что у дилеров остались только единичные экземпляры.

Автомобили Lada Vesta не сходят с конвейера с весны 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе АвтоВАЗ решил перенести производство на основную площадку в Тольятти.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что выпуск Lada Vesta в версии NG возобновится в марте 2023 года. Первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября.