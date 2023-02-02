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Выпуск сметаны в России оказался тотально зависим от импорта

Источник:
РБК
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Полки со сметаной в супермаркете «Лента»
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молочное производство в России оказалось в подвешенном состоянии из-за зависимости от импортных ферментов, сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести», — сказал Бачин в интервью РБК.

По его словам, необходимые ферменты производят экспериментальная биофабрика в Угличе и несколько локальных лабораторий — этих мощностей в критической ситуации хватит для покрытия максимум 10% спроса в молочной отрасли.

Производство молочных заквасок в России «провалилось» в конце 80-х — начале 90-х годов. Во времена СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория, которая обеспечивала производство необходимыми компонентами.


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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...