Выпуск сметаны в России оказался тотально зависим от импорта

Молочное производство в России оказалось в подвешенном состоянии из-за зависимости от импортных ферментов, сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести», — сказал Бачин в интервью РБК.

По его словам, необходимые ферменты производят экспериментальная биофабрика в Угличе и несколько локальных лабораторий — этих мощностей в критической ситуации хватит для покрытия максимум 10% спроса в молочной отрасли.

Производство молочных заквасок в России «провалилось» в конце 80-х — начале 90-х годов. Во времена СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория, которая обеспечивала производство необходимыми компонентами.