Украинская армия понесла потери при попытке форсировать Днепр

Российские силы отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику» — сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла. «Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой всё новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями», — подчеркнул Сальдо.
Украинская армия регулярно пытается форсировать Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу и создать плацдарм для наступления. Последние неудачные попытки предпринимались в районе Новой Каховки и Херсона.
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...