Украинская армия понесла потери при попытке форсировать Днепр

Российские силы отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику» — сказал РИА Новости Сальдо.

По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла. «Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой всё новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями», — подчеркнул Сальдо.

Украинская армия регулярно пытается форсировать Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу и создать плацдарм для наступления. Последние неудачные попытки предпринимались в районе Новой Каховки и Херсона.