2023 год обещает быть богатым на интересные спортивные события. Предстоят финальные части крупных футбольных турниров, несколько важных чемпионатов по другим дисциплинам.

Портал 24-bet составил календарь 2023 года, в котором собрал главные события в мире спорта.

Чемпионат мира по баскетболу

Этот турнир будут проводить в Азии, матчи пройдут на территории трех государств: Японии, Индонезии и Филиппин.

Пока говорить о фаворитах рано, поскольку жеребьевка на финальный этап состоится 29 апреля в Маниле. Обычно победителя этого турнира довольно сложно предсказать — в отличие от той же NBA.

Тур де Франс

1 июля в Бильбао начнется одна из крупнейших велогонок в мире — Тур де Франс. Завершится она в Париже.

О фаворитах пока говорить рано. Особенно с учетом того, что велоспорт преподносит немало сюрпризов, связанных как с неожиданными результатами спортсменов, так и с погодой.

Прошлое ралли в основном заезде выиграл Йонас Вингегор — 26-летний датский велосипедист. У него есть все шансы на победу и в этом году. Спортсмен признался: он уже активно изучает маршрут и считает, что сможет на нем показать по-настоящему хорошие результаты.

Финал Лиги чемпионов

10 июня на стамбульской арене «Ататюрк Олимпьят» состоится финальная игра ЛЧ по футболу. В прошлый раз чемпионство завоевал мадридский «Реал». Спортивные аналитики полагают, что клуб сумеет защитить титул.

Однако конкуренция будет серьезной. Среди других фаворитов называют «Манчестер Сити», ПСЖ, «Атлетико». Но говорить о результатах турнира и что-то прогнозировать еще слишком рано – на данный момент неизвестно, кто встретится в финальной игре на стамбульском стадионе.

Теннисные турниры Большого шлема

В 2023-м состоятся несколько турниров Большого шлема. Australian Open уже закончился, в нем победил Новак Джокович. Следующим на очереди будет Ролан Гаррос, который должен начаться 28 мая.

В дисциплине вряд ли стоит ждать каких-то откровений. Скорее всего, в турнирах будут побеждать лидеры рейтинга АТР вроде Джоковича. Если и будут сюрпризы, то только в плане перемещения «мастодонтов» по рейтингу — как в случае с Даниилом Медведевым, который опустился с теннисного Олимпа на 12 строчку. Удастся ли ему подняться на вершину снова и стать конкурентом Джоковичу? Это одна из интриг нового теннисного сезона.

Самые ожидаемые бои

ММА и UFC не разочаровывает поклонников смешанных единоборств — на 2023 запланировано несколько боев, которые будут очень интересны. Вот три из них:

Махачев — Волкановски. Этот поединок должен пройти уже 12. февраля. В нем встретятся спортсмены, занимающие первую и вторую строчки рейтинга UFC. Оба являются чемпионами.

Нганну — Джонс. Анонса этого титульного боя пока не было, но, вероятно, он будет в марте. Интрига в том, что оба спортсмена уже давно не выходили на ринг: Нганну — 13 месяцев, а Джонс — три года.

Стерлинг — Сехудо. Это еще один интригующий матч, но на этот раз в легчайшем весе. Он тоже запланирован на март. Стерлинг наверняка попытается забрать пояс назад. Но Сехудо не отдаст его просто так.

Российским фанатам ММА также будет интересна встреча Емельяненко — Бейдер.

Чемпионат мира по хоккею

В мае состоится хоккейный ЧМ. Изначально он должен был проводиться в Санкт-Петербурге, но из-за санкций в отношении России все турнирные события перенесли в Финляндию и Эстонию. Россияне в них участвовать не будут — тоже из-за ограничений.

Фаворитами считают Финляндию и Канаду. Действительно, это самые сильные участники. Но фора у финнов – все-таки часть матчей они будут играть дома. Если бы сборная РФ участвовала в соревновании, у нее тоже были бы все шансы на победу.

Чемпионат мира по велоспорту

Чемпионат мира по велоспорту состоится в шотландском Глазго в начале августа. Соревнования проведут по следующим видам:

фристайл;

флет;

гонка;

трек;

шоссейные гонки.

Кубок мира по регби

В 2023 этот ивент пройдет во Франции. Главный турнир пока даже не начался — отыграли только часть квалификации, по результатам которой в основную часть чемпионата прошли сборные Португалии, США, Гонконга и Кении.

Российских спортсменов от участия отстранили в связи санкционными ограничениями. Несмотря на это, Кубок европейских чемпионов все равно будут проводить на петербургской арене.

Матчи за шахматную корону

Норвежец Магнус Карлсен решил не защищать титул чемпиона мира, поэтому за него в апреле поборются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Спортивные эксперты и букмекерские конторы сулят победу спортсмену из КНР.

Однако здесь все не так очевидно: дело в том, что Непомнящий ранее уже встречался с Лижэнем и обыгрывал его. Смог ли китаец провести работу над ошибками и подготовиться к серии игр настолько хорошо, что обыграет российского шахматиста?

Финал Кубка Гагарина

В апреле пройдет финальная стадия Кубка Гагарина. Фаворитами считаются ЦСКА и «Ак-Барс». В прошлом сезоне чемпионский титул завоевали именно армейцы, поэтому у них есть все шансы повторить успех. Но похоже, что «Ак-Барс» серьезно настроился на победу — в последних играх он показывает результаты лучше, чем у ЦСКА и наступает текущему чемпиону на пятки.