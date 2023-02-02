Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с конца 2022 года

Курс евро на валютных торгах Московской биржи впервые с 30 декабря 2022 года поднялся выше 77 рублей. В то же время курс доллара снизился до 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Рубль по итогам прошедшей недели ослаб даже при поддержке фактора налогового периода, приводит РБК мнение аналитиков банка «Санкт-Петергбург». По их мнению, дальнейшая динамика рубля будет определяться эффектом санкций на российские нефтепродукты.

Несмотря на медленное повышение котировок валют, рубль в феврале может укрепиться, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

По его прогнозу, «ориентиром внизу по доллару США служит горизонтальная поддержка на уровне 67,5 рубля».