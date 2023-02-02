НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США ударили антироссийскими санкциями по иностранцам

Источник:
ТАСС
727 0
Белый дом
Фото: © The White House

США ввели санкции в отношении 22 физических лиц и компаний из разных стран, по мнению Вашингтона, причастных к обходу антироссийских санкций, сообщил американский Минфин.

«Отчаянные попытки России использовать доверенных лиц для обхода санкций США демонстрируют, что рестрикции сделали в значительной степени более трудным и дорогостоящим для российского ВПК пополнение запасов военной машины Путина», — цитирует ТАСС сообщение Минфина США.

В целом под санкции попали лица, обладающие гражданством РФ, а также Израиля, Италии, Кипра, Латвии, Сингапура, Узбекистана. В черный список внесли организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Еще по теме
Две трети американцев выступили против нового срока Байдена
Премьер Венгрии усомнился в будущем Украины
Ложь США о «Северных потоках» обсудили в эфире Fox News
Стратегическое одиночество: остались ли союзники у России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
34
Экс-глава МИД Польши призвала к разделу ресурсов России
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо
31
США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley