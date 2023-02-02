США ударили антироссийскими санкциями по иностранцам

США ввели санкции в отношении 22 физических лиц и компаний из разных стран, по мнению Вашингтона, причастных к обходу антироссийских санкций, сообщил американский Минфин.

«Отчаянные попытки России использовать доверенных лиц для обхода санкций США демонстрируют, что рестрикции сделали в значительной степени более трудным и дорогостоящим для российского ВПК пополнение запасов военной машины Путина», — цитирует ТАСС сообщение Минфина США.

В целом под санкции попали лица, обладающие гражданством РФ, а также Израиля, Италии, Кипра, Латвии, Сингапура, Узбекистана. В черный список внесли организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.