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Режиссер Валерия Гай Германика стала рэп‑певицей

Источник:
Sibnet.ru
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Валерия Гай Германика примерила на себя роль певицы и выпустила первый музыкальный трек под названием «Carat».

Гай Германика для музыкального пространства взяла себе короткое имя Germanica. Сингл «Carat» исполнен в стиле рэп и доступен на всех музыкальных площадках с 1 февраля.

Режиссер не уточнила, будет ли она развиваться дальше в качестве певицы. А про запись трека написала в телеграм-канале: «Захотела себе песню и клип. Просто захотела».

Ожидается, что на песню выйдет и клип, который снимали на Бали. Судя по информации в соцсетях, в кадре музыкального видео появится 300-летнее дерево.

Валерия Гай Германика известна как режиссер по таким фильмам и сериалам как «Все умрут, а я останусь», «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Обоюдное согласие».

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Культгид #Музыка
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