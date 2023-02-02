Женщинам хотят разрешить все профессии

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) рассмотрит законопроект депутатов, в котором предлагается разрешить женщинам все профессии, в том числе в металлургии или на круизном лайнере.

«Перечень запрещенных для женщин профессий ограничивает их возможность получать больший доход. В этом списке - работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых "мужских", а затем получают соответственно меньшую пенсию», — сообщают авторы законопроекта — депутаты фракции «Новые люди».

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отмечает, что подобные инициативы были и раньше.

«Но эти инициативы исходят из ошибочного предположения, что такие нормы ограничивают права женщин государства о тех, кто страдает от подобной работы», — сказал «Российской газете» эксперт.

Он добавляет, что научными исследованиями в области профпатологии доказано более вредное влияние на женский организм ряда химических и физических факторов. В результате неблагоприятного воздействия производственной среды в некоторых случаях женщине грозит бесплодие или отрицательное влияние на развитие плода.

«В условиях кадрового дефицита надо делать ставку не на расширение перечня категорий для работы в неблагоприятных условиях труда, а на инвестиции в автоматизацию и механизацию для повышения производительности труда и улучшения условий труда. Есть хорошие примеры. Совершенствование системы управления воздушными судами позволило сократить физические усилия командиров до минимума. Именно электроника и гидравлика позволили устранить препятствие для женщин быть пилотами пассажирских авиалайнеров, круизных судов», — сказал Сафонов.