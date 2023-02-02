Разгадки тайны перевала Дятлова в фильмах и сериалах

Гибель туристов на перевале Дятлова стала основой для документальных и художественных фильмов и сериалов. Разобраться в окутанных тайнах обстоятельствах происшествия попытались российские и зарубежные кинематографу. Каждая лента предлагает свою версию событий.

В ночь на 2 февраля 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Участники группы Дятлова в момент смерти были странно одеты, тела необъясним образом изувечены.

По результатам официального расследования происшествие признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако энтузиасты-исследователи до сих пор не принимают столь простое объяснение и продолжают изучать другие теории — от военных испытаний до атаки инопланетян.

Сериал «Перевал Дятлова»

Сериал «Перевал Дятлова» позиционируется как историческая драма, основанная на реальных событиях. Создатели проекта — Валерий Федорович, Евгений Никишов и Илья Куликов — заявляли, что им удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

В основе сюжета сериала «Перевал Дятлова» расследование майора КГБ Олега Костина. В нечетных сериях показано само расследование, а в четных — история похода дятловцев.

Актеров в сериал подбирали по внешнему сходству с реальными участниками похода. Биографии героев воссоздавали с документальной точностью.

«Тайна перевала Дятлова»

Российско-американский триллер «Тайна перевала Дятлова» 2013 года снят в жанре «псевдодокументального хоррора», с использованием видео, якобы сделанных участниками экспедиции, о которой и идет речь в картине.

Главная героиня фильма — американская студентка — рассказывает, что прочитала о трагедии советских туристов, впечатлилась и собрала друзей, чтобы расследовать дело.

В итоге группа американских студентов, получив университетский грант, отправляется в уральские горы по тому же маршруту, что и группа Дятлова, чтобы попытаться разгадать причину таинственной гибели советских лыжников.

Мини-сериал «Тайна перевала Дятлова»

Мини-сериал «Тайна перевала Дятлова» 2020 года — это совместное документальное расследование «Комсомольской правды» и телеканал НТВ. Журналисты едут в Екатеринбург, чтобы еще раз тщательно изучить все версии и собрать доказательства. Перед камерой выступают эксперты, исследователи, родственников дятловцев.

В проекте задействованы участники поисковых экспедиций, историки, судмедэксперты, криминалисты и журналисты, которые в течение семи лет занимаются поисками фактов и объяснения причины трагедии дятловцев.

Сериал попытался рассмотреть все версии гибели туристов группы Дятлова, среди которых: нападение йети, инопланетные цивилизации, тайные испытания спецслужб, массовый психоз и другие.

Создатели «Тайны перевала Дятлова» показали документы, рассказывающие о событиях тех дней. В частности, письмо Рустема Слободина, которое он отправлял своей родне из похода. Помимо этого, в рамках документальной драмы была произведена эксгумация Семена Золотарева, одного из участников экспедиции.

«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти»

«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти» — документальный проект 2013 года. Над фильмом работали журналисты «Комсомольской правды» в сотрудничестве с Первым каналом.

На место гибели туристов была отправлена экспедиция, чтобы полностью воссоздать картину страшного происшествия с помощью МЧС и свидетелей поиска 1959 года.

Исследователи использовали оборудование, одежу и личные вещи, полностью повторяющие амуницию погибших туристов. Также они изучили фото с места происшествия и другие материалы уголовного дела, в том числе загадочные улики: разрезанная изнутри палатка и фото, сделанное одним из дятловцев, где изображен светящийся шар.

В съемках участвовала вдова Геннадия Патрушева, занимавшегося расследованием трагедии, сестра Игоря Дятлова, единственного уцелевшего участника вылазки Бориса Слободина, сестра погибшей Колмогоровой, множество участников поисковой группы, писатель Олег Архипов и автор книги о таинственной смерти отряда Дятлова — Евгений Буянов.

«Перевал Дятлова: Охотники за правдой»

Мини-сериал «Перевал Дятлова: Охотники за правдой» 2020 года собрал любительские расследования тайны перевала Дятлова.

В 2012 году Теодора Хаджийска едва не погибла в горах Индонезии. Пока туристка лежала в больнице, она познакомилась с историей гибели группы Дятлова. Дело заинтересовало девушку, и она начала собирать всю доступную информацию. Вокруг Теодоры сложилось сообщество детективов-любителей, которые ведут собственное расследование.

В результате в документальном проекте Теодора Хаджийска рассказала, что видит обстоятельства трагедии дятловцев, как множество точек, которые можно по-разному соединить. В сериале она и ее соратники приходят к своей личной разгадке произошедшего.