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Продажи российской бытовой химии увеличились в разы

Источник:
Sibnet.ru
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Бутылки с чистящим средством
Фото: © camerondaigle / CC BY-NC-ND 2.0 l

Торговые сети наращивают долю отечественной бытовой химии, а ряд товаров начали выпускать под собственными брендами. Выйти на полную мощность в производстве моющих средств мешает дефицит сырья.

По итогам года продажи бытовой химии отечественного производства выросли в 2,5 раза в сети «Магнит». «Несмотря на макроэкономические вызовы и трудности, связанные с цепочкой поставок, российским производителям удалось сохранить качество продукции на высоком уровне», — цитирует «Российская газета» представителя торговой сети.

Сейчас на полках появилось около 400 российских новинок. В «Ленте» отмечают, что продажи средств для стирки некоторых отечественных марок в 2022 году выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако на рынке возникли проблемы с сырьем для моющих средств после ухода зарубежных компаний-производителей. Российским промышленникам также не хватает полиэтилена, полипропилена, красок и пластика.

В первые месяцы пришлось пересматривать составы, искать альтернативы и настраивать логистику. Что-то удалось заменить на российские аналоги, однако большая доля компонентов сейчас поставляется из Азии: Кореи, Китая, Индии. Смена поставщиков и нарушение логистических цепочек увеличили себестоимость продукции почти в два раза, отмечают представители отрасли.

Но, по словам коммерческого директора So White Виктора Иванова, с уходом иностранных брендов появилась свободная ниша в эконом- и среднем сегменте товаров. Спрос на продукцию растет и есть определенное окно для развития и увеличения доли российских производителей.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...