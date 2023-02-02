Продажи российской бытовой химии увеличились в разы

Торговые сети наращивают долю отечественной бытовой химии, а ряд товаров начали выпускать под собственными брендами. Выйти на полную мощность в производстве моющих средств мешает дефицит сырья.

По итогам года продажи бытовой химии отечественного производства выросли в 2,5 раза в сети «Магнит». «Несмотря на макроэкономические вызовы и трудности, связанные с цепочкой поставок, российским производителям удалось сохранить качество продукции на высоком уровне», — цитирует «Российская газета» представителя торговой сети.

Сейчас на полках появилось около 400 российских новинок. В «Ленте» отмечают, что продажи средств для стирки некоторых отечественных марок в 2022 году выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако на рынке возникли проблемы с сырьем для моющих средств после ухода зарубежных компаний-производителей. Российским промышленникам также не хватает полиэтилена, полипропилена, красок и пластика.

В первые месяцы пришлось пересматривать составы, искать альтернативы и настраивать логистику. Что-то удалось заменить на российские аналоги, однако большая доля компонентов сейчас поставляется из Азии: Кореи, Китая, Индии. Смена поставщиков и нарушение логистических цепочек увеличили себестоимость продукции почти в два раза, отмечают представители отрасли.

Но, по словам коммерческого директора So White Виктора Иванова, с уходом иностранных брендов появилась свободная ниша в эконом- и среднем сегменте товаров. Спрос на продукцию растет и есть определенное окно для развития и увеличения доли российских производителей.