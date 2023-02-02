Microsoft прекратила продавать лицензии Windows 10

Microsoft прекратила продажу цифровых лицензий на операционные системы Windows 10. Теперь на сайте компании пользователи могут купить только ключи Windows 11.

На страничках с описанием Windows 10 Home и Pro на сайте Microsoft начала действовать переадресация на страничку Upgrade to a Windows 11 PC («Обновите ПК до Windows 11»).

При этом компания сохранит официальную поддержку Windows 10 с регулярным выпуском обновлений безопасности как минимум до 14 октября 2025 года. В дальнейшем этот срок может быть продлен.

Купить «десятку» отныне можно будет только на площадках сторонних ретейлеров. Однако их запасы тоже не бесконечны — ключи рано или поздно закончатся во всех магазинах.