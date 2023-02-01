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Астрономы получили детальное изображение марсианских рек

Источник:
Sibnet.ru
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Европейское космическое агентство ESA продемонстрировало на своем сайте детальное изображение поверхности Марса, на котором отчетливо видны следы древних рек и ручьев.

Фотографии были получены при помощи стереокамеры высокого разрешения, установленной на борту орбитального аппарата Mars Express. На изображении запечатлены склоны обширного вулканического плато под названием Thaumasia Planum.

русла древних марсианских рек на плато Thaumasia Planum
русла древних марсианских рек на плато Thaumasia Planum
Фото: © ESA

Процесс формирования плато завершился порядка 3,7-3,8 миллиардов лет назад. Снимки свидетельствуют, что в это время по Марсу протекали многочисленные реки и ручьи, а также выбивались подповерхностные потоки.

Анализ каналов на фотографиях указывает на то, что около 3,8 миллиарда лет назад на поверхности Красной планеты находилось гораздо больше воды, чем считалось до сих пор.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...