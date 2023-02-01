Electrolux вернется в Россию под новым именем

Российское подразделение покинувшего страну шведского производителя крупной бытовой электроники Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники Vard.

В настоящее время зарегистрирован товарный знак Vard, следует из информации в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме этого, зарегистрирован домен vard.ru, из анонса на странице сайта следует, что продажи бренда начнутся весной 2023 года.

Ожидается, что в линейке новой компании будут холодильники, стиральные машины, варочные панели. Кроме этого, в планах выпуск малой бытовой техники. Первое время производить технику Vard будут на китайских и турецких фабриках.

В перспективе компания намерена организовать производство на российских и европейских заводах, а также перейти из среднего ценового сегмента в премиум. При этом Electrolux не имел в России собственного производства.