НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Electrolux вернется в Россию под новым именем

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: TAKA@P.P.R.S / Attribution-ShareAlike License

Российское подразделение покинувшего страну шведского производителя крупной бытовой электроники Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники Vard.

В настоящее время зарегистрирован товарный знак Vard, следует из информации в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме этого, зарегистрирован домен vard.ru, из анонса на странице сайта следует, что продажи бренда начнутся весной 2023 года.

Ожидается, что в линейке новой компании будут холодильники, стиральные машины, варочные панели. Кроме этого, в планах выпуск малой бытовой техники. Первое время производить технику Vard будут на китайских и турецких фабриках.

В перспективе компания намерена организовать производство на российских и европейских заводах, а также перейти из среднего ценового сегмента в премиум. При этом Electrolux не имел в России собственного производства.

Еще по теме
Россияне скупили восстановленные iPhone 7
Эксперимент по запрету продажи «просрочки» стартовал в России
Меньше и меньше: почему меняется фасовка продуктов
«Яндекс Маркет» запустил продажи подержанной одежды
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Обсуждение (0)
Картина дня
Две трети американцев выступили против нового срока Байдена
Премьер Венгрии усомнился в будущем Украины
Производство авто без ABS и подушек безопасности продлили
АвтоВАЗ отказался считать «Москвич» конкурентом
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
39
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо
31
США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley