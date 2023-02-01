Кокорин посоветовал каждому нормальному мужчине отсидеть в тюрьме

Футболист Александр Кокорин считает, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, ведь это полезный опыт.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Нужно сделать такой лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — сказал Кокорин в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

По словам футболиста, сам он не жалеет, что отсидел срок.

Кокорин провел в СИЗО, а затем в колонии около года после двух драк, устроенных в центре Москвы в октябре 2018 года. Тогда вместе с друзьями (футболистами Павлом Мамаевым, Александром Протосовицким и братом Кириллом Кокориным) он избил водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а затем в кафе «Кофемания» побил чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.