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Кокорин посоветовал каждому нормальному мужчине отсидеть в тюрьме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Футболист Александр Кокорин считает, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, ведь это полезный опыт.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Нужно сделать такой лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — сказал Кокорин в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

По словам футболиста, сам он не жалеет, что отсидел срок.

Кокорин провел в СИЗО, а затем в колонии около года после двух драк, устроенных в центре Москвы в октябре 2018 года. Тогда вместе с друзьями (футболистами Павлом Мамаевым, Александром Протосовицким и братом Кириллом Кокориным) он избил водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а затем в кафе «Кофемания» побил чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...