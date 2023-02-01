НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач предупредил о вреде висения на турнике

Источник:
Sibnet.ru
173 0
вис на турнике
Фото: © Sibnet.ru

Вис на перекладине полезен далеко не всем, а только тем, у кого здоровый позвоночник и мощный мышечный корсет, предупредил врач, кандидат медицинских наук Александр Иванов.

«При висе на турнике мышцы рефлекторно включаются в работу, напрягаясь и стабилизируя позвоночник. Поэтому полноценного растяжения позвоночника и мышц при висе мы не получаем», — цитирует «Бизнес Online» Иванова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрасивая грудь: комплекс упражнений

Более того, по его словам, «при висе растягиваются мышцы-сгибатели бедра, что усиливает поясничный лордоз, это может вызвать боли, если есть остеохондроз».

При заболеваниях спины предпочтительнее выполнять полувис. То есть, чтобы ноги касались поверхности. «В этом случае нагрузка на плечевой пояс меньше, нет перерастяжения сгибателей бедра, мышцы дают возможность растянуть позвоночник», — объяснил Иванов.

Он подчеркнул, что людям, у которых есть проблемы с позвоночником, даже полувис можно выполнять только после обязательной консультации с врачом.

Еще по теме
Каждый четвертый тратит на смартфон и сон одинаковое время
Врач рассказал о влиянии вейпа на голос
Врач объяснил последствия лечения бессонницы алкоголем
Назван правильный способ мерить кровяное давление
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Профессор Кембриджа развенчал фантазии о поражении России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
39
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо
31
США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley