Врач предупредил о вреде висения на турнике

Вис на перекладине полезен далеко не всем, а только тем, у кого здоровый позвоночник и мощный мышечный корсет, предупредил врач, кандидат медицинских наук Александр Иванов.

«При висе на турнике мышцы рефлекторно включаются в работу, напрягаясь и стабилизируя позвоночник. Поэтому полноценного растяжения позвоночника и мышц при висе мы не получаем», — цитирует «Бизнес Online» Иванова.

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Более того, по его словам, «при висе растягиваются мышцы-сгибатели бедра, что усиливает поясничный лордоз, это может вызвать боли, если есть остеохондроз».

При заболеваниях спины предпочтительнее выполнять полувис. То есть, чтобы ноги касались поверхности. «В этом случае нагрузка на плечевой пояс меньше, нет перерастяжения сгибателей бедра, мышцы дают возможность растянуть позвоночник», — объяснил Иванов.

Он подчеркнул, что людям, у которых есть проблемы с позвоночником, даже полувис можно выполнять только после обязательной консультации с врачом.