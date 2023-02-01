АвтоВАЗ отказался считать «Москвич» конкурентом

АвтоВАЗ не считает автомобили возрожденного бренда «Москвич» конкурентом, гораздо опаснее в борьбе за долю рынка китайские модели, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костормин.

Костормин в интервью порталу «АвтоВзгляд» отрицательно ответил на вопрос, считает ли АвтоВАЗ «Москвич» своим конкурентом.

«Мы смотрим, какие ошибки совершают конкуренты, дабы избежать их самим. Однако мы не боимся соперников — скорее, наоборот: это стимулирует», — отметил Костормин.

Гораздо большую опасность представляют китайские бренды. «Мы считаем своим конкурентом марку Chery, которая осваивает сразу несколько сегментов, включая нишевые и даже люксовые», — сказал представитель АвтоВАЗа.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ, по итогам 2022 года «АвтоВАЗ» занял 27,4% российского рынка новых автомобилей, а Chery (вместе с принадлежащими ей Exeed и Omoda) — 7,8%.