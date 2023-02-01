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Представлен 110‑дюймовый 8К экран для просмотра 3D

Источник:
Sibnet.ru
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110-дюймовый монитор с разрешением 8К
Фото: © ithome

Китайская компания BOE представила на европейской выставке профессионального аудиовизуального оборудования ISE 2023 110-дюймовый монитор с разрешением 8К. Он позволяет просматривать объемное изображение с разных ракурсов, без очков или любых других устройств.

Просмотреть объемную картинку можно пока только с расстояния не более 1,5 метра, но разработчики заверили, что уже занимаются увеличением дистанции. Это позволит обеспечить более комфортный просмотр.

Дисплей использует инновационную технологию массива линз с подсветкой мини-светодиодов и квантовых точек. Это позволяет демонстрировать объемные изображения с эффектом глубины и резкости, что решает проблему ограниченного положения при просмотре.

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Зрителям не требуется дополнительное оборудование, например, очки, они могут свободно перемещаться рядом с экраном, и изображение не будет «ломаться». 

Разработчики заявили, что продолжат совершенствование технологии. Они уверены, что она найдет применение в рекламе, выставках и других сценариях, требующих трехмерного представления объектов группе зрителей.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...