Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Голливудский актер Алек Болдуин может лишиться свободы на срок до 18 месяцев, такое наказание предусмотрено за непредумышленное убийство.

Дело об убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина» продвинулось. Прокуратура округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико официально предъявила обвинения актеру Алеку Болдуину и реквизитору Ханне Рид в непредумышленном убийстве Хатчинс, сообщает CNN со ссылкой на офис окружного прокурора.

Обвиняемым грозят до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов. Адвокаты настаивают на невиновности своих подзащитных.

Инцидент произошел в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина» («Раст»). Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуза получил ранение.

Ранее СМИ сообщали, что съемки проекта восстановили и Болдуин продолжил участие в фильме.