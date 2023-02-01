Бывший мэр Новосибирска оценил идею отказаться от выборов главы города

Возглавлявший три срока Новосибирск Владимир Городецкий оценил идею отменить выборы мэра в городе.

Общественная палата Новосибирской области предложила заменить прямые выборы мэра Новосибирска на конкурс. В таком случае мэра выбирают не жители, а депутаты. За инициативу высказались многие депутаты, против пока выступил только председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«Есть у этого серьезного шага свои плюсы, есть и минусы. Но на данном конкретном историческом отрезке времени развития системы политического и административного устройства нашего общества я считаю, что необходимо назначать мэра», — написал в телеграм-канале Городецкий.

По его словам, легитимности в прямых выборах мэров российских городов в последние годы мало.

«Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это легитимность?», — высказался Городецкий о выборах, где победил коммунист Анатолий Локоть, который сейчас возглавляет Новосибирск.

По словам Городецкого, для выстраивания эффективной связки «глава региона — глава муниципалитета» более перспективной будет система конкурсного назначения мэров.

Предложение Общественной палаты рассмотрит профильный комитет заксобрания по госполитике, его заседание назначено на 14 февраля.