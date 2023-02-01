Бывший мэр Новосибирска оценил идею отказаться от выборов главы города

Возглавлявший три срока Новосибирск Владимир
Городецкий оценил идею отменить выборы мэра в городе.
Общественная палата Новосибирской области предложила
заменить прямые выборы мэра Новосибирска на конкурс. В таком случае мэра
выбирают не жители, а депутаты. За инициативу высказались
многие депутаты, против пока выступил только председатель партии «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.
«Есть у этого серьезного шага свои плюсы, есть и минусы. Но
на данном конкретном историческом отрезке времени развития системы
политического и административного устройства нашего общества я считаю, что
необходимо назначать мэра», — написал в телеграм-канале Городецкий.
По его словам, легитимности в прямых выборах мэров
российских городов в последние годы мало.
«Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних
выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это
легитимность?», — высказался Городецкий о выборах, где победил коммунист
Анатолий Локоть, который сейчас возглавляет Новосибирск.
По словам Городецкого,
для выстраивания эффективной связки «глава региона — глава муниципалитета»
более перспективной будет система конкурсного назначения мэров.
Предложение Общественной палаты рассмотрит профильный комитет заксобрания по госполитике, его заседание назначено на 14 февраля.