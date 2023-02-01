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Производство авто без ABS и подушек безопасности продлили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минпромторг РФ

Автопроизводители в России до 1 июня могут выпускать упрощенные модели без подушек безопасности и моторами «Евро-0», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Упрощенный техрегламент был принят в мае 2022 года после введения санкций против России и ухода из страны ряда автозаводов. Он должен был действовать до 1 февраля 2023 года.

Сейчас по-прежнему разрешено выпускать автомобили всех экологический классов от «Евро 0» до «Евро 5», не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему управления заносом (ESP), подушки безопасности и систему ЭРА-Глонасс. Это могут делать Lada, УАЗ, КамАЗ, ПАЗ и ГАЗ.

«Если перечислять все, чего не хватает, устанешь пальцы загибать. И это не только подушки и системы стабилизации. Дыры буквально везде. В электронике, в блоках управления, в элементах топливной системы, в мультимедийных системах, в лакокрасочных материалах, в продуктах высокой химии и так далее», — написал автоэксперт Максим Кадаков в телеграм-канале.

По его оценке, упрощенный регламент будут еще продлять, пока не наладят лицензионную сборку критических компонентов.

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Авто #Автопром #Промзона
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