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Где не стоит хранить дома крупные суммы денег

Источник:
Sibnet.ru
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Пачка тысячарублевых купюр
Фото: © Sibnet.ru

Некоторые люди не во всем доверяют банкам и предпочитают на всякий случай хранить крупные суммы наличных дома. Но риск кражи существует всегда и есть места в квартире, где лучше никогда не прятать деньги.

Люди часто беспечны и хранят наличные, где придется и об этих местах прекрасно осведомлены квартирные воры.

Матрасы и подушки — самый банальный вариант.

Тумбочки, ящики в письменных столах, шкатулки — те места, куда первым делом заглядывают домушники.

Вазы и другая посуда — многие кладут туда пачки купюр и напрасно.

Шкафы и гардеробы — некоторые прячут деньги в белье или одежде. Квартирные воры обязательно вытряхнут все содержимое на пол и тщательно осмотрят.

Эксперты предупреждают, что лучший способ хранения крупных сумм дома — встроенный сейф с кодовым замком и высоким классом защиты.

Книги — любители чтения часто выбирают именно этот способ, особенно, если библиотека большая. Злоумышленники непременно их пролистают.

Цветочные горшки и банки с крупой — есть люди, считающие это надежным вариантом. Они глубоко ошибаются.

Сливной бачок в унитазе и вентиляционные отверстия — классика жанра. Этот способ хранения давно в списке домушников.

Бытовая техника и компьютеры — кто-то разбирает системные блоки, есть те, кто хранит банкноты в морозилке. И первые, и вторые, в случае проникновения воров, гарантированно останутся без денег.

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