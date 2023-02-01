США задумались об отправке на Украину дальнобойных ракет

Соединенные Штаты задумались над включением в новый пакет военной помощи Украине дальнобойных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских властных кругах.

Речь идет о новой разработке компаний Boeing и Saab — системе GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — «бомба малого диаметра наземного базирования). Они совместили авиационную управляемую бомбу GBU-39 и ракетный двигатель.

Американская дальнобойная ракетная система GLSDB Фото: © Boeing/Saab

В итоге получилась высокоточная ракета, которую можно запускать из установок M270 MLRS и M142 HIMARS. Разработчики утверждают, что ее дальность превышает 150 километров.

Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с максимальной дальностью 80 километров.

Киев настойчиво просит у США оперативно-тактические ракеты ATACMS c радиусом действия 300 километров для ударов по Крыму. Но Вашингтон пока давать их отказывается.

Россия уже неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт. А передача дальнобойных систем загоняет противостояние в спираль эскалации, отмечает Москва.