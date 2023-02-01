НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США задумались об отправке на Украину дальнобойных ракет

Источник:
Reuters
634 4

Соединенные Штаты задумались над включением в новый пакет военной помощи Украине дальнобойных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских властных кругах.

Речь идет о новой разработке компаний Boeing и Saab — системе GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — «бомба малого диаметра наземного базирования). Они совместили авиационную управляемую бомбу GBU-39 и ракетный двигатель.

Американская дальнойбойная ракетная система GLSDB
Американская дальнобойная ракетная система GLSDB
Фото: © Boeing/Saab

В итоге получилась высокоточная ракета, которую можно запускать из установок M270 MLRS и M142 HIMARS. Разработчики утверждают, что ее дальность превышает 150 километров.

Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с максимальной дальностью 80 километров.

Киев настойчиво просит у США оперативно-тактические ракеты ATACMS c радиусом действия 300 километров для ударов по Крыму. Но Вашингтон пока давать их отказывается.

Россия уже неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт. А передача дальнобойных систем загоняет противостояние в спираль эскалации, отмечает Москва.

Еще по теме
Макрон допустил передачу истребителей Украине
Порошенко рассказал, как обманул Россию и укрепил армию Украины
МИД назвал обстрел ВСУ больниц тяжким военным преступлением
Профессор Кембриджа развенчал фантазии о поражении России
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Профессор Кембриджа развенчал фантазии о поражении России
Обсуждение (4)
Картина дня
США задумались об отправке на Украину дальнобойных ракет
Эксперимент по запрету продажи «просрочки» стартовал в России
Производство авто без ABS и подушек безопасности продлили
Где не стоит хранить дома крупные суммы денег
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...