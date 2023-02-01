США задумались об отправке на Украину дальнобойных ракет

Соединенные Штаты задумались над включением в новый пакет военной помощи Украине дальнобойных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских властных кругах.
Речь идет о новой разработке компаний Boeing и Saab — системе GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — «бомба малого диаметра наземного базирования). Они совместили авиационную управляемую бомбу GBU-39 и ракетный двигатель.
В итоге получилась высокоточная ракета, которую можно запускать из установок M270 MLRS и M142 HIMARS. Разработчики утверждают, что ее дальность превышает 150 километров.
Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с максимальной дальностью 80 километров.
Киев настойчиво просит у США оперативно-тактические ракеты ATACMS c радиусом действия 300 километров для ударов по Крыму. Но Вашингтон пока давать их отказывается.
Россия уже неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт. А передача дальнобойных систем загоняет противостояние в спираль эскалации, отмечает Москва.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...