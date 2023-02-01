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Павел Воля попал в Книгу рекордов России за Stand Up

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Павел Воля вошел в Книгу рекордов России с самым посещаемым стендап-концертом, который прошел в Санкт-Петербурге.

Павел Воля установил рекорд России, собрав на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7582 зрителя. Там он выступал 22 ноября 2022 года.

Петербуржцам и гостям из других городов Воля представил тогда новую stand-up программу, где шутил на актуальные темы.

Основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко 27 января вручил комику сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.

«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно», — прокомментировал Воля свой рекорд.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...