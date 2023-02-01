Павел Воля попал в Книгу рекордов России за Stand Up

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Павел Воля вошел в Книгу рекордов России с самым посещаемым стендап-концертом, который прошел в Санкт-Петербурге.
Павел Воля установил рекорд России, собрав на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7582 зрителя. Там он выступал 22 ноября 2022 года.
Петербуржцам и гостям из других городов Воля представил тогда новую stand-up программу, где шутил на актуальные темы.
Основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко 27 января вручил комику сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.
«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно», — прокомментировал Воля свой рекорд.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...