Павел Воля попал в Книгу рекордов России за Stand Up

Павел Воля вошел в Книгу рекордов России с самым посещаемым стендап-концертом, который прошел в Санкт-Петербурге.

Павел Воля установил рекорд России, собрав на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7582 зрителя. Там он выступал 22 ноября 2022 года.

Петербуржцам и гостям из других городов Воля представил тогда новую stand-up программу, где шутил на актуальные темы.

Основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко 27 января вручил комику сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.

«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно», — прокомментировал Воля свой рекорд.