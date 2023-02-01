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Вступили в силу ответные меры на потолок цен на нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Добыча нефти в России
Фото: © Пресс-служба НК «Роснефть»

Вступил в силу запрет на поставки российской нефти с учетом ценового потолка. С 1 февраля экспортеры не будут продавать нефть зарубежным компаниям, если в их контрактах есть положение о фиксации предельной цены.

Указ о запрете поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, применяющим ценовой потолок, подписал президент России Владимир Путин в декабре 2022 года. 

Запрет будет действовать до 1 июля, дату вступления аналогичных мер по нефтепродуктам должно определить правительство. Президент может специальным решением исключать некоторые поставки из действия указа.

При этом Минэнерго РФ до 1 марта должно согласовать с Минфином и утвердить порядок мониторинга цен на нефть из России, поставляемую на экспорт, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомств.

Что такое нефтяной потолок

В начале декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...