Вступили в силу ответные меры на потолок цен на нефть

Вступил в силу запрет на поставки российской нефти с учетом ценового потолка. С 1 февраля экспортеры не будут продавать нефть зарубежным компаниям, если в их контрактах есть положение о фиксации предельной цены.

Указ о запрете поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, применяющим ценовой потолок, подписал президент России Владимир Путин в декабре 2022 года.

Запрет будет действовать до 1 июля, дату вступления аналогичных мер по нефтепродуктам должно определить правительство. Президент может специальным решением исключать некоторые поставки из действия указа.

При этом Минэнерго РФ до 1 марта должно согласовать с Минфином и утвердить порядок мониторинга цен на нефть из России, поставляемую на экспорт, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомств.

Что такое нефтяной потолок

В начале декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.