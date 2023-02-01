Кустурица экранизирует произведения Гоголя

Режиссер Эмир Кустурица снять фильмы по произведениям Николая Гоголя «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и «Сорочинская ярмарка».
«Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина», — сказал Кустурица в интервью «Известиям».
Режиссер отметил, что в выбранные произведения отражают совесть и характеры людей, живших в Малороссии.
Эмир Кустурица также сообщил изданию, что в скором времени определится с произведением, по мотивам которого начнутся съемки. Режиссер уверен, что это будет отличный фильм, "потому что по Гоголю плохо снять невозможно".
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
Nik3316"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...
ball-n-wallУ нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...