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Кустурица экранизирует произведения Гоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Режиссер Эмир Кустурица снять фильмы по произведениям Николая Гоголя «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и «Сорочинская ярмарка».

«Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина», — сказал Кустурица в интервью «Известиям».

Режиссер отметил, что в выбранные произведения отражают совесть и характеры людей, живших в Малороссии.

Эмир Кустурица также сообщил изданию, что в скором времени определится с произведением, по мотивам которого начнутся съемки. Режиссер уверен, что это будет отличный фильм, "потому что по Гоголю плохо снять невозможно".


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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...