Кустурица экранизирует произведения Гоголя

Режиссер Эмир Кустурица снять фильмы по произведениям Николая Гоголя «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и «Сорочинская ярмарка».

«Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина», — сказал Кустурица в интервью «Известиям».

Режиссер отметил, что в выбранные произведения отражают совесть и характеры людей, живших в Малороссии.

Эмир Кустурица также сообщил изданию, что в скором времени определится с произведением, по мотивам которого начнутся съемки. Режиссер уверен, что это будет отличный фильм, "потому что по Гоголю плохо снять невозможно".