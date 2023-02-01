НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Материнский капитал проиндексировали

Источник:
Sibnet.ru
345 0
Фото: © pixnio.com

Размер материнского капитала увеличился в России с 1 февраля, его проиндексировали на уровень фактической инфляции — 11,9%.

Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586,9 тысячи рублей. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали материнский капитал на первого, размер выплаты составит 775,6 тысячи рублей. Если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, ей доплатят 188,7 тысячи рублей.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, изначально его выплачивали семьям при рождении или усыновлении второго или последующих детей. Позже выплату смогли получать семьи, в которых родился или был усыновлен один ребенок. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года.

Сначала маткапитал как стимулирующая мера сработал, но сейчас эффекта уже практически нет, считает социолог Анна Очкина.

«У любой стимулирующей меры есть ограничения. С какого-то момента она перестает действовать. Особенно, если речь идет о стимулировании рождаемости. Но рождение ребенка — это ведь не только затраты. Это и полностью изменение своей жизни. Это и уверенность в том, что вы сможете обеспечить ему надежное будущее, и так далее. Поэтому одну из сумм, если ее повышать даже не на 12%, а на 20% или 50%, одной суммой вы не убедите людей», — отметила Очкина в эфире BFM.ru.

Еще по теме
Как изменятся правила выдачи микрозаймов онлайн
МВФ спрогнозировал России скорый экономический рост
Правительство смягчило условия льготной IT-ипотеки
«Сбер» перевел платежный шлюз на российские сертификаты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Обсуждение (0)
Картина дня
США задумались об отправке на Украину дальнобойных ракет
Медведев предложил легализовать интеллектуальное пиратство
Материнский капитал проиндексировали
Экс-глава МИД Польши призвала к разделу ресурсов России
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
39
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо
31
США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley