Материнский капитал проиндексировали

Размер материнского капитала увеличился в России с 1 февраля, его проиндексировали на уровень фактической инфляции — 11,9%.

Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586,9 тысячи рублей. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали материнский капитал на первого, размер выплаты составит 775,6 тысячи рублей. Если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, ей доплатят 188,7 тысячи рублей.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, изначально его выплачивали семьям при рождении или усыновлении второго или последующих детей. Позже выплату смогли получать семьи, в которых родился или был усыновлен один ребенок. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года.

Сначала маткапитал как стимулирующая мера сработал, но сейчас эффекта уже практически нет, считает социолог Анна Очкина.

«У любой стимулирующей меры есть ограничения. С какого-то момента она перестает действовать. Особенно, если речь идет о стимулировании рождаемости. Но рождение ребенка — это ведь не только затраты. Это и полностью изменение своей жизни. Это и уверенность в том, что вы сможете обеспечить ему надежное будущее, и так далее. Поэтому одну из сумм, если ее повышать даже не на 12%, а на 20% или 50%, одной суммой вы не убедите людей», — отметила Очкина в эфире BFM.ru.