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Врач рассказал о влиянии вейпа на голос

Источник:
Sibnet.ru
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Вэйп
Фото: © Sibnet.ru

Курение вейпа и кальяна приводят к изменению слизистой голосовых связок, портят голос и могут привести к раку гортани, сообщила томский врач сурдолог-оториноларинголог Наталья Петлюк.

«Существует мнение, что курение вейпа, кальяна или электронных сигарет не оказывает влияния на ЛОР-органы. Однако это не так. Они также содержат химические смеси, которые нагреваются до высоких температур, от которых страдают слизистые оболочки», — отметила врач на сайте СибГМУ.

Когда человек делает затяжку, слизистые оболочки практически всех ЛОР-органов получают термическое воздействие, схожее с ожогом. Вследствие чего они раздражаются и воспаляются.

Если человек курит каждый день, слизистые оболочки ЛОР-органов, а также бронхи и легкие меняю структуру. Природный тембр меняется, голос звучит «ниже».

Чем еще вредны электронные сигареты?

Слизистая голосовых складок у курильщиков всегда имеет красноватый оттенок и покрыта большим количеством вязкой по текстуре слизи.

Чем чаще и дольше человек курит, тем более глубокими становятся изменения. Голосовые складки утолщаются, у них появляется рыхлая структура. Затем развивается хронический гипертрофический ларингит, который и становится причиной хрипотцы в голосе. Это может переродиться в злокачественное новообразование, а также привести к частичной или полной утрате голоса.

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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

Nik3316

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mosquito__2010

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