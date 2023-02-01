Врач рассказал о влиянии вейпа на голос

Курение вейпа и кальяна приводят к изменению слизистой голосовых связок, портят голос и могут привести к раку гортани, сообщила томский врач сурдолог-оториноларинголог Наталья Петлюк.

«Существует мнение, что курение вейпа, кальяна или электронных сигарет не оказывает влияния на ЛОР-органы. Однако это не так. Они также содержат химические смеси, которые нагреваются до высоких температур, от которых страдают слизистые оболочки», — отметила врач на сайте СибГМУ.

Когда человек делает затяжку, слизистые оболочки практически всех ЛОР-органов получают термическое воздействие, схожее с ожогом. Вследствие чего они раздражаются и воспаляются.

Если человек курит каждый день, слизистые оболочки ЛОР-органов, а также бронхи и легкие меняю структуру. Природный тембр меняется, голос звучит «ниже».

Слизистая голосовых складок у курильщиков всегда имеет красноватый оттенок и покрыта большим количеством вязкой по текстуре слизи.

Чем чаще и дольше человек курит, тем более глубокими становятся изменения. Голосовые складки утолщаются, у них появляется рыхлая структура. Затем развивается хронический гипертрофический ларингит, который и становится причиной хрипотцы в голосе. Это может переродиться в злокачественное новообразование, а также привести к частичной или полной утрате голоса.