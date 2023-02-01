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Ложь США о «Северных потоках» обсудили в эфире Fox News

Источник:
Sibnet.ru
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Авария на «Северном потоке»
Авария на «Северном потоке»
Фото: © Danish Defence

Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — возмутился он.

Телеведущий также напомнил, что в январе прошлого года Нуланд «грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу». Он отметил, что произошедшее стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека.

«Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», — цитирует РИА Новости слова экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард в эфире.

Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...

mosquito__2010

А древесина это не ресурс ? Логичная логика. По поводу тёплого туалета я те по секрету скажу - пока ты...