Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» говорит о причастности администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — возмутился он.

Телеведущий также напомнил, что в январе прошлого года Нуланд «грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу». Он отметил, что произошедшее стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека.

«Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», — цитирует РИА Новости слова экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард в эфире.

Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, «англосаксам уже мало санкций», они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.