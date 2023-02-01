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Как отличить благородную сырную плесень от опасной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oldsoft

Благородные сыры с плесенью производят с помощью специально культивированных штаммов грибка. Такие особые виды плесени не вредят организму. Однако в некоторых случаях дорогой сыр может поразить вредная плесень.

Чтобы отличить съедобный продукт от испорченного, эксперты Роскачества рекомендуют провести визуальный осмотр сыра. Благородная плесень имеет вид характерных синих, серых или зеленых прожилок, проходящих через кусочек сыра, либо белого или красного налета сверху.

Стихийная плесень имеет вид хаотичных зеленых, серых или черных образований на продукте. В отличие от благородной плесени, вредный грибок быстро разрастается. Такой сыр лучше сразу выбросить, так как употребление его в пищу грозит серьезным отравлением.

Самый простой способ избежать употребления опасного для здоровья испорченного продукта — покупать столько, сколько нужно, и не делать слишком больших запасов.

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Жизнь #Еда
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