Названы самые суеверные работники

Больше всего суеверных россиян среди медсестер, продавцов-консультантов и менеджеров по туризму. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным опроса представителей популярных профессиональных групп, среди медсестер этот показатель составляет 42%, продавцов-консультантов — 39%, менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих — по 38%.

В пятерку самых суеверных специальностей также вошли врачи, HR-менеджеры, водители (по 35%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 34%).

Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 16%) и аналитиков (17%), а также менеджеров по рекламе, переводчиков и PR-менеджеров (по 19%).

В целом суеверными людьми считают себя 27% россиян, 52% отрицают наличие такого качества. При этом женщины более суеверны, чем мужчины (33% против 22%).