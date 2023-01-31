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Как изменятся правила выдачи микрозаймов онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк утвердил новый стандарт для микрофинансовых организаций при оформлении микрозаймов онлайн. Ужесточение правил выдачи позволит предотвратить мошенничество при получении таких займов.

Теперь кредитные организации будут обязаны проверять личность заемщика — как минимум по трем из десяти параметров. Соответствующий перечень содержится в новой редакции стандарта регулятора.

Так, сотрудники микрофинансовой организации должны убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика и подлинности его фотографии в документе. Проверка проводится через сервисы госорганов.

Кроме этого, предлагается изучить кредитную историю заемщика и убедиться в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

Отдельным пунктом нового базового стандарта стала электронная проверка адреса указанной заемщиком электронной почты на предмет ее участия в мошеннических схемах.

Опубликованный на сайте Банка России обновленный стандарт совершения сделок по онлайн-микрозаймам вступит в силу в мае 2023 года.

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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

GammiPluh

Воевать с армией РФ это не Иракцев по пустыне гонять - любой танк прошьет Бредли в любую проекцию брони...

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская