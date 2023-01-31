Как изменятся правила выдачи микрозаймов онлайн

Центробанк утвердил новый стандарт для микрофинансовых организаций при оформлении микрозаймов онлайн. Ужесточение правил выдачи позволит предотвратить мошенничество при получении таких займов.
Теперь кредитные организации будут обязаны проверять личность заемщика — как минимум по трем из десяти параметров. Соответствующий перечень содержится в новой редакции стандарта регулятора.
Так, сотрудники микрофинансовой организации должны убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика и подлинности его фотографии в документе. Проверка проводится через сервисы госорганов.
Кроме этого, предлагается изучить кредитную историю заемщика и убедиться в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона.
Отдельным пунктом нового базового стандарта стала электронная проверка адреса указанной заемщиком электронной почты на предмет ее участия в мошеннических схемах.
Опубликованный на сайте Банка России обновленный стандарт совершения сделок по онлайн-микрозаймам вступит в силу в мае 2023 года.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
GammiPluhВоевать с армией РФ это не Иракцев по пустыне гонять - любой танк прошьет Бредли в любую проекцию брони...
pepelmetalА ракеты в мае кончились, и Земля плоская