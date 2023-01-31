Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил американское послание по Украине по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Каир. Его российскому коллеге передал глава МИД Египта Самех Шукри.

«Мы услышали в очередной раз послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо», — уточнил Лавров после соответствующего вопроса журналистов.

При этом Лавров отметил, что «кое-что Блинкен не передал». По его словам, вторую часть призыва изложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда он находился в Республике Корея.

Лавров отметил, что в одном из своих выступлений Столтенберг сказал, что Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад.

«Россия готова выслушать любое серьезное предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте», — подытожил глава МИД РФ.