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Лавров получил американское послание по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил американское послание по Украине по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Каир. Его российскому коллеге передал глава МИД Египта Самех Шукри.

«Мы услышали в очередной раз послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо», — уточнил Лавров после соответствующего вопроса журналистов.

При этом Лавров отметил, что «кое-что Блинкен не передал». По его словам, вторую часть призыва изложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда он находился в Республике Корея.

Лавров отметил, что в одном из своих выступлений Столтенберг сказал, что Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад.

«Россия готова выслушать любое серьезное предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте», — подытожил глава МИД РФ.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

mosquito__2010

Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...

GammiPluh

Воевать с армией РФ это не Иракцев по пустыне гонять - любой танк прошьет Бредли в любую проекцию брони...

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская