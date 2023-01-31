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«Яндекс Маркет» запустил продажи подержанной одежды

Источник:
Sibnet.ru
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Почтомат Яндекс.Маркет
Почтомат Яндекс.Маркет
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс Маркет» разрешил частным лицам продавать сервису подержанную одежду и предметы гардероба как из раздела масс-маркет, так и премиальных брендов, сообщает пресс-служба компании.

Теперь на площадке можно продать бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары, а также выбрать предметы гардероба в разделе «Ресейл», отмечается в сообщении. В карточке такого товара содержится соответствующая пометка.

Услуга уже доступна в Москве, скоро она появится в других городах. Список брендов и типов одежды, обуви, аксессуаров, доступных для выкупа на торговой площадке, будет постоянно расширяться.

Сервис ранее также начал продавать и принимать от пользователей подержанные смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки.

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