«Яндекс Маркет» запустил продажи подержанной одежды

«Яндекс Маркет» разрешил частным лицам продавать сервису подержанную одежду и предметы гардероба как из раздела масс-маркет, так и премиальных брендов, сообщает пресс-служба компании.

Теперь на площадке можно продать бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары, а также выбрать предметы гардероба в разделе «Ресейл», отмечается в сообщении. В карточке такого товара содержится соответствующая пометка.

Услуга уже доступна в Москве, скоро она появится в других городах. Список брендов и типов одежды, обуви, аксессуаров, доступных для выкупа на торговой площадке, будет постоянно расширяться.

Сервис ранее также начал продавать и принимать от пользователей подержанные смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки.