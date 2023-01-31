«Яндекс Маркет» запустил продажи подержанной одежды

Почтомат Яндекс.Маркет
Фото: © Sibnet.ru
«Яндекс Маркет» разрешил частным лицам продавать сервису подержанную одежду и предметы гардероба как из раздела масс-маркет, так и премиальных брендов, сообщает пресс-служба компании.
Теперь на площадке можно продать бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары, а также выбрать предметы гардероба в разделе «Ресейл», отмечается в сообщении. В карточке такого товара содержится соответствующая пометка.
Услуга уже доступна в Москве, скоро она появится в других городах. Список брендов и типов одежды, обуви, аксессуаров, доступных для выкупа на торговой площадке, будет постоянно расширяться.
Сервис ранее также начал продавать и принимать от пользователей подержанные смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки.
GammiPluhПолоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента
mosquito__2010Ну т.е. Россию нужно на части поделить и сожрать каждую по одиночке, а США у нас конечно же в шоколаде...
GammiPluhНу вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте
GammiPluhВоевать с армией РФ это не Иракцев по пустыне гонять - любой танк прошьет Бредли в любую проекцию брони...