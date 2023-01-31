Чем Россия остановит западные танки в зоне СВО

Вооруженные силы Украины получат десятки современных танков Challenger 2, Leopard 2 и М1A2 Abrams. Какими эффективными средствами располагает российская армия для борьбы с ними?

Западные танки в зоне специальной военной операции встретятся с последними модификациями отечественных машин Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». И российские танкисты будут вести бой с «иномарками» как минимум на равных. Но в арсенале российской армии есть и другие эффективные и, главное, дальнобойные средства.

Реактивные системы залпового огня. РСЗО «Смерч» вооружен ракетой 9М55К4. Она несет 25 противотанковых мин ПТМ-3. Полный залп такими ракетами обеспечивает установку 300 мин на площади два на два километра на дальности до 70 километров.

«Смерч» также имеет ракеты 9М533, оснащенные пятью самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами 9Н268. Элементы отстреливаются в воздухе и наводятся на танки инфракрасным двухспектральным координатором цели. Дальность ракет — до 70 километров. Один залп может вывести из строя танковое подразделение.

Дальнобойные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Комплекс «Корнет» оснащен противотанковыми ракетами дальностью до 8 километров. Они наводятся по лазерному лучу. В последних модификациях реализован принцип «выстрелили и забыл», когда оператору достаточно навести прицел на цель и нажать «захват».

9К123 «Хризантема» на базе БМП-3 — самый мощный наземный ПТРК. Он оснащен сверхзвуковыми ракетами с дальностью до 6 километров. Это единственный в мире в мире противотанковый комплекс с двумя каналами наведения — по лазерному и радиолучу.

Ударные вертолеты. Ми-28Н и Ка-52 вооружены противотанковыми ракетами «Вихрь». Они имеют сверхзвуковую скорость и наводятся по лазерному лучу. Дальность ракет — 10 километров. Вертолеты могут наносить ими удары по танкам, не заходя в зону ПВО.